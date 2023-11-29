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«Лучший боец в мире и мой отец». Хабиб выложил архивное видео с Абдулманапом и Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал архивное видео с участием его отца Абдулманапа и другого российского бойца Ислама Махачева.

«Лучший боец в мире и мой отец», — написал Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов показывает приём на Исламе Махачеве:

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым. Тогда россиянин взял верх над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Ранее стало известно, что поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой может возглавить турнир UFC 297