Кормье назвал бой между российскими бойцами, которого он ждёт

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что россиянин Арман Царукян заслуживает встретиться со своим соотечественником Исламом Махачевым в титульном поединке.

«Если мы говорим о голых навыках и чистой верности спорту, если Арман Царукян сможет победить Бенейла Дариуша, мы сможем увидеть его бой против Ислама Махачева в конце 2024 года», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, бой Дариуша и Царукяна станет главным событием турнира UFC Fight Night 233, который пройдёт в ночь на 3 декабря 2023 года.

В последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.

В общей сложности Царукян в смешанных единоборствах провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент Арману 27 лет.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: