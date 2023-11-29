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Немков: я бы хотел подраться с Нганну

Немков: я бы хотел подраться с Нганну
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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«Сейчас меня активно вызывает на бой чемпион PFL Импа Касанганай, который отмечает меня везде. Но я уже принял решение подниматься в тяжи и следующий бой проведу там. Может, с ним подерётся Кори Андерсон в ранге первого номера рейтинга. В ближайшие дни мне не предлагали других вариантов, ждём дальнейшую информацию.

Я бы хотел подраться с Фрэнсисом Нганну или с их чемпионом Ренаном Ферейрой, но пока ситуация непонятная. Ферейре, скорее всего, дадут бой с Райаном Бейдером, а Нганну будет драться с Деонтеем Уайлдером, хотя там исход очевиден. По правилам ММА против Нганну нет шансов ни у одного боксёра. Там будет быстрый перевод и избиение. По боксу этот бой был бы интереснее, потому что Уайлдер хорошо бьющий и мог бы его победить», — приводит слова Немкова Metaratings.

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