Оверим: Перейру уничтожат, когда поймут, как с ним драться

Бывший боец UFC именитый голландский ветеран Алистар Оверим считает, что действующий обладатель титула организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра не сможет долго защищать пояс.

«Он интересен. Вижу ли я в нём чемпиона? Нет. Сейчас соперникам тяжело его просчитать, но, как только это произойдёт, его уничтожат.

Он великолепен в ударной технике, но у него отсутствуют джиу-джитсу и грэпплинг. Он настолько хорош в стойке, что другие бойцы не могут его повалить. Но как только с его стойкой разберутся, ему придётся туго», — приводит слова Оверима издание talkSPORT.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на UFC 295, Перейра досрочно остановил во втором раунде чеха Иржи Прохазку.