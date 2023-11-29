Средневес UFC объяснил, почему Адесанья может провалиться после возвращения
Британский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Брендан Аллен прокомментировал решение звезды дивизиона Исраэля Адесаньи приостановить карьеру.
Напомним, после поражения от американца Шона Стрикленда на UFC 293 в сентябре новозеландец заявил, что намерен взять перерыв от выступлений.
«Всегда тяжело возвращаться после долгого отсутствия. Всё меняется быстро, ребята становятся лучше, топ дивизиона меняется, и ему действительно придётся вернуться другим, учитывая то, как долго он будет оставаться в стороне. Ему придётся вернуться другим парнем даже для того, чтобы соревноваться на вершине рейтинга, всё меняется безумно быстро», — приводит слова Аллена ESPN.
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