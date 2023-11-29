Роман Долидзе сразится с Нассурдином Имавовым на турнире UFC в феврале

Бойцовский промоушен UFC объявил о поединке в среднем весе (до 84 кг) между грузином Романом Долидзе (12-2) и французом Нассурдином Имавовым (12-4), который состоится 3 февраля и возглавит турнир UFC Fight Night. Место проведения станет известно позднее.

Роману Долидзе 35 лет. Уроженец Батуми дебютировал как профессионал в 2016 году и в июле 2020-го впервые выступил в UFC. Всего на счету грузинского бойца в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения. В последнем бою на UFC 286 в марте Долидзе уступил единогласным решением итальянцу Марвину Веттори.

Нассурдину Имавову 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 217 в январе, уступил единогласным решением американцу Шону Стрикленду.