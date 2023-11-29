Дю Плесси: если Перейра нокаутировал Стрикленда, то это сделаю и я

Южноафриканский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Дрикус дю Плесси, готовящийся к титульному поединку с американцем Шоном Стриклендом, не сомневается, что способен победить досрочно.

«Я не буду стоять на месте и обмениваться ударами, потому что это его стиль. Мне же нужно быть уверенным в том, что я дерусь с умом. Мне достаточно попасть всего один раз. Если Перейра смог нокаутировать его, то я сделаю это ещё лучше.

Я действительно считаю, что повалил бы и избил Адесанью. У него хорошая защита от тейкдаунов в клинче, но я не думаю, что люди осознают разницу между мной и Адесаньей. Если бы я схватился за него, это была бы весёлая ночка», — сказал дю Плесси в интервью Submission Radio.