Царукян объяснил, почему бой с Дариушем может не дойти до решения

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке с американцем Бенеилом Дариушем, который состоится 2 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Техасе (США).

«По правде говоря, Дариуш хорош везде, это универсальный боец. У него за плечами немало боёв в UFC, большой опыт. Однако его физическая подготовка не соответствует элитному уровню, он устаёт к третьему раунду. И он никогда не дрался пять раундов. Поэтому я постараюсь измотать его и финишировать», — приводит слова Царукяна пресс-служба UFC.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и провёл в престижнейшей организации мира девять боёв, в двух потерпев поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.