Звезда НБА Дэмьен Лиллард сказал, кто должен стать соперником Канело

Разыгрывающий клуба НБА «Милуоки Бакс» звёздный американец Дэмьен Лиллард назвал, по его мнению, приоритетного соперника для бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO).

«Бой Канело и Дэвида Бенавидеса должен состояться в мае. Никаких оправданий», — написал Лиллард в социальной сети X (ранее Twitter).

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).