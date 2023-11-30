Ковингтон: бой с Махачевым станет противостоянием США и России

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон в очередной раз заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Бой номер один это, конечно же, Ислам Махачев. Это денежный бой. С этим необходимо покончить. США против России. Это фильм «Рокки IV», Рокки против Драго.

Все говорят о нём так, словно он лучший боец вне зависимости от весовой категории. Но он столкнётся с настоящим бойцом. Ему пора перестать сбрасывать вес, чтобы заполучать преимущество в размерах над людьми. Он должен сойтись с американским чемпионом», — приводит слова Ковингтона пресс-служба UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 272, Ковингтон победил единогласным судейским решением соотечественника Хорхе Масвидаля.