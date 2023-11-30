Фроч объяснил, почему бой Усика и Фьюри может быть повторно перенесён

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч считает, что поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и Александром Усиком (21-0, 14 KO) может быть повторно перенесён.

«Послушайте, Тайсону Фьюри предстоит провести Рождество и Новый год без выпивки и еды. Знаю, ему не нужно укладываться в вес, но для него всё равно существует оптимальная цифра, и он наберёт пару килограммов, не так ли? У него есть определённые моменты, которые нужно держать под контролем.

У него замечательная семья, жена и семеро детей. Ему захочется расслабиться и приятно провести время. Захочет ли он тренироваться в праздники? А ему придётся это сделать, чтобы подготовиться к февралю. Я считаю, что бой перенесут на март. И я сказал это первым», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.