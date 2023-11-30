Джеймс Тони объяснил, почему Фьюри победит Усика

Экс-чемпион мира Джеймс Тони высказался об украинском боксёре-тяжеловесе Александре Усике и сделал прогноз на его бой против британца Тайсона Фьюри, и объяснил, почему в их предстоящем поединке отдаёт предпочтение Фьюри.

«Фьюри. Влёгкую, — однозначно ответил Джеймс на вопрос о победителе предстоящего мегафайта. И даже уточнил, почему его выбор пал именно на британца. — Фьюри лучший боксёр. И он не просто лучше как боксёр, — он ещё более агрессивен. Усик тоже хороший боксёр, но у него совсем нет агрессии. Он боксирует для того, чтобы оставаться в безопасности», — сказал Тони в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, бой Фьюри и Усика назначен на 17 февраля, бой пройдёт в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.