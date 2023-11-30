«Я очень не люблю читеров, нравится бить их по лицам». Вера высказался о реванше с О'Мэлли

Эквадорский боец UFC Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе, дал комментарий по поводу предстоящего поединка с Шоном О'Мэлли.

«Я много читаю о здоровье и о том, как его улучшить, какие продукты есть. Я очень не люблю читеров, нравится бить их по лицам, потому что нормальный человек не станет таким заниматься.

Если ищешь более лёгкий или короткий путь, то ничего не добьёшься. Я имею в виду, что О’Мэлли уже сдавал положительный тест на допинг. Что там было – ничего? Я не знаю.

Из-за этого наш первый поединок был отменён – несколько его тестов дали положительный результат. Они называют это «микро», но такое может всплыть либо из-за того, что ты чистил организм от допинга, либо из-за того, что ты идиот и не умеешь читать состав», – приводит слова Веры MMA Fighting.

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