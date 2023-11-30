«Из-за него меня выгнали из зала». Ковингтон рассказал, почему хочет подраться с Порье

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон рассказал о своём желании провести поединок с Дастином Порье.

«Я хочу провести бой с парнем по имени Дастин Порье. Это из-за него меня выгнали из зала, потому что после наших спаррингов он начинал плакать. Говорил, какой я злой человек и что меня нужно выгнать из команды.

Поэтому я с удовольствием сошёлся бы с ним в поединке, но он боится меня и даже моей тени. Нам не удастся провести этот бой, поскольку он боится», – приводит слова Ковингтона Sportskeeda.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 272, Ковингтон победил единогласным судейским решением соотечественника Хорхе Масвидаля.