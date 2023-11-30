Бенеил Дариуш: мне придётся сломать Царукяна во всех аспектах и медленно измотать

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Арманом Царукяном.

«Думаю, он захочет бороться со мной, а ещё он уверен в себе и не будет избегать боя в стойке – он захочет проверить меня везде. Он очень стойкий, поэтому мне придётся сломать его во всех аспектах и медленно измотать – тогда я смогу его прикончить.

Я собираюсь выйти и устроить шоу. Целью, очевидно, является досрочная концовка, и я надеюсь, это произойдёт», – заявил Дариуш в интервью Just Scrap Radio.

Напомним, поединок Царукяна и Дариуша возглавит турнир UFC on ESPN 52, который состоится в ночь с 2 на 3 декабря в Остине (США).

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