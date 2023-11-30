Девин Хейни освободит четыре титула в лёгком весе

Неоспоримый чемпион в лёгком весе Девин Хейни сообщил, что отказывается от всех четырёх своих титулов перед боем с Реджисом Прогрейсом, который состоится 9 декабря.

«Я сделал всё, что мог, в категории до 135. Самым важным для меня было организовать бой с Джервонтой Дэвисом, а его сторона не проявила никакого интереса к этому поединку. Я перерос этот дивизион, поэтому теперь я перехожу в 140, чтобы стать чемпионом в двух весовых», – приводит слова Хейни ESPN.

25-летний Хейни недавно сохранил свои пояса WBC, WBA, IBF и WBO в 135 фунтах, победив единогласным решением судей Василия Ломаченко в мае.

До этого Хейни (30-0, 15 КО) победил Джорджа Камбососа в бою за неоспоримый чемпионский титул в июне 2022 года.