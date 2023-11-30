Экс-боец UFC Санчес: Гарри высокомерен, но его победит борец из России или Бразилии

Бывший боец UFC Диего Санчес, выступавший в полусреднем дивизионе, высказался об ирландском бойце UFC Иане Гарри, заявив, что тот не сможет противостоять бойцам из России, Бразилии или Мексики.

«Иан сделает то же самое, что Конор [Макгрегор], и в конечном итоге его побьёт какой-нибудь проблемный парень из Бразилии или России, которому требуется гораздо меньше, но он более голодный до побед и более благодарный!

Запомните мои слова, этого молодого человека замочит бразилец или нокаутирует мексиканец, который появится из ниоткуда и будет просто хотеть большего. Его высокомерие станет его же слабостью при первом же поражении», — написал Санчес в комментариях к публикации The Schmo в социальных сетях, где Гарри выражал уверенность в победе над Колби Ковингтоном в случае проведения их боя.