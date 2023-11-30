Ислам Махачев нанесёт символический удар перед матчем сборных ФНЛ и Медиалиги

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев нанесёт первый символический удар по мячу перед матчем сборных ФНЛ и Медиалиги. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Напомним, игра состоится на стадионе «Анжи Арена» 1 декабря и начнётся в 20:00 мск.

Помимо матча, в рамках мероприятия запланирована большая футбольная программа, рассчитанная на несколько дней. В программу войдут культурные, туристические и развлекательные мероприятия.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.