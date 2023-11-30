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Царукян: если скажут провести ещё три боя для назначения на титульный — подерусь

Царукян: если скажут провести ещё три боя для назначения на титульный — подерусь
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Армянский боец UFC Арман Царукян в преддверии боя с Бенеилом Дариушем заявил, что его цель — получить титульный бой в следующем году, и подтвердил, что для этого готов провести ещё несколько поединков.

«Наконец-то я получил большой, я так взволнован — не могу дождаться. Если я прикончу его, то смогу говорить о титульном бое. Для меня ничего не имеет значения — я просто жду победы в эти выходные, и после этого, если мне скажут провести ещё три боя, то я это сделаю, чтобы получить бой на титул. Моя цель — бороться за титул в следующем году.

Для меня это большая возможность, чтобы получить бои против элитных бойцов из топ-5 дивизиона. Быть в топ-5 — это совсем по-другому, там лишь громкие имена. Я знаю, что должен быть там и заслуживаю этого. Надеюсь, после выходных я буду в пятёрке лучших и смогу говорить о больших боях, в том числе и о титульном», — приводит слова Царукяна с пресс-конференции Cageside.

Напомним, бой между Царукяном и Дариушем пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night 233, который назначен на 3 декабря.

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