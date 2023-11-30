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«Профессионализм». Царукян рассказал о преимуществе тренировок в США

«Профессионализм». Царукян рассказал о преимуществе тренировок в США
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Армянский боец UFC Арман Царукян рассказал, почему в США тренироваться лучше, чем в России.

«Профессионализм. Отношение к тренировкам. Все ребята – профессионалы. Нет любителей или среднего класса. Все бойцы высокого уровня, и все знают, как нужно работать, что нужно делать. При работе с профессионалом чувствуешь, что он старается не травмировать тебя в лишний раз, не потянет, не передушит.

На тренировках в России присутствуют в зале профессионалы и любители. В Америке профессионалы – это отдельная группа.

С какими сложностями могут столкнуться бойцы, которые хотят тренироваться в США? Жильё, питание, язык. Если у вас есть друг, знакомый или хороший менеджер, никаких сложностей не будет. Если едешь один, не знаешь ничего, нет особо денег, сложности возникнут», — приводит слова Царукяна Metaratings.

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