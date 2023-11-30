Алексей Тищенко дал прогноз на бой Дмитрия Бивола и Линдона Артура

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко дал прогноз на бой между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром.

«Думаю, что Бивол должен разбираться без проблем с этим соперником. Думаю, что так и будет. Скорее всего, поединок, чтобы не было долгого простоя. Лучше уж такой бой с соперником, который заведомо более слаб, чем ждать какого-то хорошего оппонента, но оставаться бездейственным», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Линдону Артуру 32 года. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и единственное поражение в карьере потерпел от двукратного претендента на мировые титулы соотечественника Энтони Ярда.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, россиянин победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.