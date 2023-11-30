16-летний Адам Кадыров назначен куратором батальона Минобороны РФ

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний начинающий боец смешанных единоборств (ММА) Адам Кадыров, назначен куратором батальона имени шейха Мансура. Об этом у себя в социальных сетях рассказал спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Моему дорогому племяннику, герою Чеченской Республики Адаму Кадырову доверено важное направление: отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ — батальон имени Шейха Мансура», — написал Даудов.

В середине ноября Адам был награждён орденом «Трудовая Доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. До этого он ещё получил несколько наград.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова: