Дэвид Бенавидес высказался о намерении подраться с Альваресом

Обладатель временного титула по версии WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес высказался о стремлении получить поединок с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.

«Сейчас в моих самых разумных интересах оставаться в рамках веса и продолжать тренироваться. Как бы он ни старался меня переждать, у него не получится. Я буду готов, когда представится возможность», — сказал Бенавидес на канале ProBox TV в YouTube.

Напомним, в ночь на 26 ноября мск в Лас-Вегасе (США) прошёл вечер бокса. В главном бою встречались Бенавидес и Деметриус Андраде. На кону в их противостоянии стоял временный титул чемпиона WBC во втором среднем весе. Поединок продлился шесть раундов и завершился победой Бенавидеса техническим нокаутом.