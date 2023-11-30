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Конор Макгрегор в четвёртый раз стал отцом

Конор Макгрегор в четвёртый раз стал отцом
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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о рождении сына. По словам Макгрегора, малыш весит 3,6 кг.

«Мой мальчик родился! Мама и малыш чувствуют себя потрясающе», — написал Конор на своей странице в социальных сетях.

Это уже четвёртый ребёнок Макгрегора и его невесты Ди Девлин. Конор состоит в отношениях с Девлин с 2008 года.

Сейчас Макгрегору 35 лет. Участником промоушена UFC он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ожидается, что следующий поединок ирландец проведёт в следующем году.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов:

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