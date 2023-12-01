Боец, который победил Александра Емельяненко в первом раунде, согласился на реванш

Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос заявил, что хочет провести второй поединок с россиянином Александром Емельяненко.

«Александр, зря ты меня тогда перевёл в партер! Саша, после боя ты просил у меня реванш, если это актуально и твоя форма позволит это сделать, то, может, проведём реванш по правилам бокса? Давайте сделаем это», — написал Сантос в социальных сетях.

Напомним, Емельяненко и Сантос встречались в ноябре 2021 года. Поединок закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Ранее Александр признавался, что хотел бы провести реванш именно с Марсио.

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