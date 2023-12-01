Бенавидес: почему Канело удерживает все пояса и не даёт шансов претендентам?

Действующий временный чемпион WBC во второй средней весовой категории Дэвид Бенавидес обратился к абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу, также известному как Канело, и возмутился тем, что он не предоставляет претендентам шансов на титульный бой.

«Почему у него все пояса? Ему стоит просто участвовать в боксёрских поединках со знаменитостями. Почему он до сих пор удерживает все пояса и не предоставляет основным претендентам возможности, которых они заслуживают? Ты в долгу перед людьми — дайте людям то, чего они хотят», — сказал Бенавидес в интервью на YouTube-канале ProBox TV.

Напомним, последним боем Бенавидеса был поединок против Деметриуса Андраде, в котором он одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.