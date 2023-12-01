Менеджер Емельяненко отреагировал на призыв Марсио Сантоса провести реванш с Александром

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал недавние слова бразильца Марсио Сантоса. Ранее тот сообщил, что хотел бы провести второй поединок с Александром. Сантос выразил желание сразиться по правилам бокса.

«2024 год, почему нет», — написал Бурчак в социальных сетях.

Напомним, Емельяненко и Сантос проводили поединок в ноябре 2021 года. Противостояние закончилось уже на исходе первого раунда, когда бразильцу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, девять поражений и одна ничья. В активе Сантоса 17 побед, восемь поражений и одна ничья.

Александр Емельяненко провёл боксёрский спарринг: