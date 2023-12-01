Уиттакер намекнул на поединок с Пауло Костой и тут же получил от него ответ

Бывший австралийский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Роберт Уиттакер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал понять, что хотел бы провести поединок с бразильцем Пауло Костой.

«Давайте попробуем ещё раз», — написал Уиттакер, отметив в сообщении Косту.

«Это кто меня здесь отметил? Ты действительно хочешь этого боя? Если да, то по рукам», — ответил Коста в комментариях.

Напомним, Уиттакер и Коста должны были сразиться на турнире UFC 284, но поединок отменили.

В настоящий момент австралиец и представитель Бразилии занимают третье и шестое место в рейтинге среднего дивизиона UFC соответственно. На счету Роберта 24 победы в смешанных единоборствах при семи поражениях. В активе Косты 14 побед при двух поражениях.