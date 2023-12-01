Отто Валлин рассказал, какой пункт контракта на поединок с Энтони Джошуа не устраивает его

Шведский боец Отто Валлин, которому предстоит провести бой против британского тяжеловеса Энтони Джошуа, заявил, что его не устраивает пункт контракта на предстоящий бой, согласно которому ему необходимо будет провести бой-реванш в случае победы.

«Если это зависело бы только от меня, то, конечно, такого пункта не было бы. Не могу сказать, что я был как-то рад этому. Однако если я дважды одолею Энтони Джошуа, то смогу бороться практически за любой титул. На сегодняшний день я нахожусь на хорошей позиции в IBF, так что я мог бы подождать и, возможно, побороться за титул IBF, но у нас появилась возможность, которую мы посчитали действительно хорошей. Если я смогу один раз одолеть Энтони Джошуа, то смогу сделать это снова», — заявил Валлин в интервью Vegas Insider.

Бой между Валлином и Джошуа состоится в рамках вечера бокса, который пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).