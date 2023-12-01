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Отто Валлин рассказал, какой пункт контракта на поединок с Энтони Джошуа не устраивает его

Отто Валлин рассказал, какой пункт контракта на поединок с Энтони Джошуа не устраивает его
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Шведский боец Отто Валлин, которому предстоит провести бой против британского тяжеловеса Энтони Джошуа, заявил, что его не устраивает пункт контракта на предстоящий бой, согласно которому ему необходимо будет провести бой-реванш в случае победы.

«Если это зависело бы только от меня, то, конечно, такого пункта не было бы. Не могу сказать, что я был как-то рад этому. Однако если я дважды одолею Энтони Джошуа, то смогу бороться практически за любой титул. На сегодняшний день я нахожусь на хорошей позиции в IBF, так что я мог бы подождать и, возможно, побороться за титул IBF, но у нас появилась возможность, которую мы посчитали действительно хорошей. Если я смогу один раз одолеть Энтони Джошуа, то смогу сделать это снова», — заявил Валлин в интервью Vegas Insider.

Бой между Валлином и Джошуа состоится в рамках вечера бокса, который пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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