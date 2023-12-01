Даниэль Кормье высмеял слова основателя PFL Донна Дэвиса о желании обойти UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал недавние слова основателя лиги Professional Fighters League (PFL) Донна Дэвиса. Ранее тот заявил, что его промоушен может обойти по привлекательности лигу Даны Уайта.

«Он не давал никаких комментариев о PFL в течение четырёх лет, потому что не волновался. И он много говорил о PFL в последние шесть месяцев. Он беспокоится», — говорил ранее Дэвис.

«Кто-то может сказать про меня: «О, так этот парень – человек компании!» Да-да. Они выписывают мне чеки, очень большие. Но вот в чём дело: UFC разработала продукт, который намного опережает всё остальное. Так что это безумие. Продакшен, персонал, бойцы. Нет ничего даже близко, что могло бы сравниться», — сказал Кормье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.