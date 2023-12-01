Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье высмеял слова основателя PFL Донна Дэвиса о желании обойти UFC

Даниэль Кормье высмеял слова основателя PFL Донна Дэвиса о желании обойти UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал недавние слова основателя лиги Professional Fighters League (PFL) Донна Дэвиса. Ранее тот заявил, что его промоушен может обойти по привлекательности лигу Даны Уайта.

«Он не давал никаких комментариев о PFL в течение четырёх лет, потому что не волновался. И он много говорил о PFL в последние шесть месяцев. Он беспокоится», — говорил ранее Дэвис.

«Кто-то может сказать про меня: «О, так этот парень – человек компании!» Да-да. Они выписывают мне чеки, очень большие. Но вот в чём дело: UFC разработала продукт, который намного опережает всё остальное. Так что это безумие. Продакшен, персонал, бойцы. Нет ничего даже близко, что могло бы сравниться», — сказал Кормье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Материалы по теме
Кормье предложил лишить Джонса чемпионского титула
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android