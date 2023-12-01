Стерлинг рассказал, за счёт чего может победить Холлоуэя

Экс-чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от вероятного дебюта в полулёгком весе против американца Макса Холлоуэя.

«Это хороший бой с точки зрения стиля. Макс ещё не дрался ни с кем, у кого были бы такие борцовские навыки, как у меня. Он встречался с парнями, у которых хороший уровень джиу-джитсу. Но у Макса не было возможностей использовать грэпплинг по полной мере. А я могу ему это обеспечить. Надо просто действовать умнее, не как в последнем бою.

После долгого перерыва я чувствую себя намного бодрее, многое прояснилось. Последний бой остался в прошлом, дальше у меня в планах сделать следующий шаг», – сказал Стерлинг на YouTube-канале The Schmo.

Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, Стерлинг встречался с Шоном О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.