Ершов высказался о предстоящем поединке с Тарасовым на ММА Серия 75

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов поделился ожиданиями от боя по правилам ММА с мастером спорта по самбо Артёмом Тарасовым.

«Подготовка проходила в умеренном формате. В Китае большое количество времени провёл. Конечно, тренировался так же умеренно. От боя жду больше стойки. Артём обещал, что будет со мной рубиться, но посмотрим. Если пойдёт в борьбу, то будет тяжко, потому что он базовый борец. А я к борьбе никакого отношения не имею, даже косвенного. Будем справляться тем, что умеем», — рассказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок между Евгением Ершовым и Артёмом Тарасовым пройдёт на турнире ММА Серия 75, который состоится в Москве на «ВТБ Арене» 2 декабря.