Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ершов высказался о предстоящем поединке с Тарасовым на ММА Серия 75

Ершов высказался о предстоящем поединке с Тарасовым на ММА Серия 75
Комментарии

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов поделился ожиданиями от боя по правилам ММА с мастером спорта по самбо Артёмом Тарасовым.

«Подготовка проходила в умеренном формате. В Китае большое количество времени провёл. Конечно, тренировался так же умеренно. От боя жду больше стойки. Артём обещал, что будет со мной рубиться, но посмотрим. Если пойдёт в борьбу, то будет тяжко, потому что он базовый борец. А я к борьбе никакого отношения не имею, даже косвенного. Будем справляться тем, что умеем», — рассказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок между Евгением Ершовым и Артёмом Тарасовым пройдёт на турнире ММА Серия 75, который состоится в Москве на «ВТБ Арене» 2 декабря.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android