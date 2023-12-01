Петтис: Махачев — потрясающий боец, но ему ещё есть в чём прибавить

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Энтони Петтис высказался о действующем чемпионе дивизиона российском бойце Исламе Махачеве.

«Можно ли считать Махачева великим легковесом? Ему ещё есть над чем поработать. Да, он победил Волкановски, а Волкановски — великий боец, но он не легковес. У него нет ни одной победы над бойцом из топ-10 лёгкого веса, но я думаю, что он сможет проявить себя. Он потрясающий боец, но ему ещё есть в чём прибавить.

Это довольно трудно. Как только вы добираетесь до вершины, всё меняется. У вас появляются спонсоры, которые вас отвлекают. Помимо этого, у вас появляются различные мероприятия, рекламные акции и множество других дел.

Мы должны посмотреть, как он сможет сбалансировать всё это, и, если он продолжит также сражаться и доминировать, именно тогда мы поймём, насколько великим он может быть», — приводит слова Петтиса Low Kick MMA.