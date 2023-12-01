Бивол — об Артуре: самый серьёзный соперник в карьере

Боксёр Дмитрий Бивол сообщил, что британец Линдон Артур является лучшим кандидатом на бой из тех, с кем можно было договориться.

«Меня часто спрашивали, когда я был в Англии и когда боксировал там, про Линдона Артура, что я думаю о нём, но я тогда не смотрел его боёв. Сейчас, когда зашла речь, с кем мы будем боксировать и где, конечно же кандидатура Линдона Артура появилась, потому что Линдон обладает титулом чемпиона мира по версии IBO, он находится на хороших позициях в мировом рейтинге, поэтому он был один из кандидатов, и, наверное, он — лучший кандидат на сегодняшний день из тех, кого мы могли получить для боя в Саудовской Аравии, потому что остальные кандидаты заняты».

Я отношусь к нему как к одному из самых серьёзных соперников в карьере. Потому что я стараюсь всегда относиться к своему предстоящему бою как к самому важному, как к самому серьёзному, и оппонент у меня самый серьёзный. Я стараюсь настраивать себя так, чтобы в подготовке мне не расслабляться», – приводит слова Бивола промоутерская компания «Мир бокса».

Напомним, бой между Биволом и Артуром состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).