Ершов объяснил поражение в скандальном бою с Александром Емельяненко

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов поделился мнением о бое с известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Я могу как будто согласиться с людьми. Со стороны я бы тоже так подумал. Но то, что я отдал бой Александру, и то, что бой куплен, — разные вещи. Действительно, с моей стороны это была отдача боя. Тренеры между раундами мне кричали: «Не дерись с ним, иди в борьбу». Мне кажется, это было слышно даже в трансляции. И я пошёл в борьбу, почувствовал «кимуру» и как будто не стал с ней бороться», – сказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Ершов бился с Емельяненко на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и проиграл во втором раунде.

Отметим, что 2 декабря Ершову предстоит поединок с Артёмом Тарасовым на турнире «ММА Серия 75», который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».