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Бывшего чемпиона UFC Хилла арестовали за нападение на брата

Бывшего чемпиона UFC Хилла арестовали за нападение на брата
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Экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамала Хилла обвинили в домашнем насилии после предполагаемого нападения на брата. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, Хилл был помещён в тюрьму округа Кент (Мичиган) рано утром в понедельник и был освобождён в тот же день. Согласно отчёту, государственная прокуратура предъявила ему обвинение по одному пункту в мелком правонарушении с отягчающими обстоятельствами в домашнем насилии за предполагаемое нападение на Джеймса Энтони Хилла-младшего.

Напомним, Хилл завоевал титул в январе нынешнего года, на турнире UFC 283 единогласным судейским решением победив бразильского ветерана Гловера Тейшейру, после выступления объявившего о завершении профессиональной карьеры. Но впоследствии Хилл отказался от пояса чемпиона в связи с травмой.

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