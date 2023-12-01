Бывшего чемпиона UFC Хилла арестовали за нападение на брата

Экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамала Хилла обвинили в домашнем насилии после предполагаемого нападения на брата. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, Хилл был помещён в тюрьму округа Кент (Мичиган) рано утром в понедельник и был освобождён в тот же день. Согласно отчёту, государственная прокуратура предъявила ему обвинение по одному пункту в мелком правонарушении с отягчающими обстоятельствами в домашнем насилии за предполагаемое нападение на Джеймса Энтони Хилла-младшего.

Напомним, Хилл завоевал титул в январе нынешнего года, на турнире UFC 283 единогласным судейским решением победив бразильского ветерана Гловера Тейшейру, после выступления объявившего о завершении профессиональной карьеры. Но впоследствии Хилл отказался от пояса чемпиона в связи с травмой.