«С Хасбиком». Ершов выбрал соперника для боя мечты

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов рассказал, что хотел бы провести бой мечты с Хасбулллой Магомедовым (Хасбик).

«Бой мечты? С Хасбиком. Если до 18 килограммов, то с любым выскочит же. Впишусь ли в вес? Я буду тогда с закрытыми глазами, без рук и без ног тогда драться», – сказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отметим, что 2 декабря Ершову предстоит поединок с Артёмом Тарасовым на турнире «ММА Серия 75», который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, ранее Ершов бился с известным бойцом в смешанных единоборствах Александром Емельяненко на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В начале второго раунда Александр в партере смог провести болевой приём и Ершов был вынужден сдаться.