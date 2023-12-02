Ершов рассказал, что ему обещали реванш с Александром Емельяненко

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов заявил, что обговаривал с с менеджером известного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никитой Бурчаком возможность реванша.

«Я думаю, что реванш будет в любом случае. Он вышел сейчас из рехаба. Было оговорено с его менеджером Никитой Бурчаком, что реванш будет и мы его сделаем, когда Александр закончит лечение. Он лечение закончил, ждём его возвращения. У него есть там первый бой с кем-то, назначен реванш, а следом буду я», — рассказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Первый поединок Емельяненко и Ершова завершился победой Александра болевым приёмом во втором раунде.

2 декабря Евгений Ершов проведёт бой с Артёмом Тарасовым в рамках турнира «ММА Серия 75», который состоится в Москве на «ВТБ Арене» 2 декабря.