«Похоже, я избежал нескольких обвинений в домашнем насилии». Стрикленд — об аресте Хилла

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд прокомментировал недавний арест бывшего чемпиона американского промоушена в полутяжёлом весе Джамала Хилла.

«Тебя могут обвинить в домашнем насилии за драку с братом?! Это очень смешно, похоже, я избежал нескольких обвинений в домашнем насилии.

Но, Джамал, твой брат – стукач, раз вызвал полицию… Он тебе больше не брат после такого ужасного поступка», – написал Стрикленд в своих социальных сетях.

Напомним, Хилл был помещён в тюрьму округа Кент (Мичиган) рано утром в понедельник и был освобождён в тот же день. Согласно отчёту, государственная прокуратура предъявила ему обвинение по одному пункту в мелком правонарушении с отягчающими обстоятельствами (в домашнем насилии) за предполагаемое нападение на Джеймса Энтони Хилла-младшего.