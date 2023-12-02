Бивол рассказал, как готовится к бою с Артуром

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о подготовке к бою с британцем Линдоном Артуром.

«Подготовку начали чуть-чуть поздновато, но я, в принципе, был на ходу, понемногу спарринговал. Чуть больше чем за месяц объявили о дате боя, пришлось ехать в Лондон, потом ещё были съёмки. Моментами прерывалась подготовка, вот недавно приехал, в целом всё нормально, спаррингуем, есть ребята. Пригласили из России спарринг-партнёра, здесь есть ребята отважные. Кыргызы — они вообще любят подраться, побоксировать им только дай, поэтому спарринг-партнёров хватает», – приводит слова Бивола промоутерская компания «Мир бокса».

Напомним, бой между Биволом и Артуром состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).