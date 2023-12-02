Вердум: Алекс Перейра мог бы преуспеть в тяжёлом весе

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум заявил, что чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра мог бы проявить себя и в тяжёлом дивизионе.

«Я думаю, Алекс мог бы преуспеть в тяжёлом весе. Не знаю, стал бы он чемпионом или нет, но он уже завоевал два пояса. У него есть все необходимые навыки, чтобы добиться успеха, но сразу бы взять пояс он вряд ли смог.

Всё зависит от того, с кем ему пришлось бы встретиться. Ему пришлось бы нелегко, если бы его соперником стал Джон Джонс. Алекс мог бы нокаутировать Джонса, но в целом их сложно сравнивать. У Алекса выдающаяся техника в стойке, но перевод в партер сильно усложнил бы ему жизнь. С другой стороны, не хочу сомневаться в Алексе и говорить, что ему что-то может быть не по плечу», — приводит слова Вердума Low Kick MMA.