Украинский боксёр Миронец сенсационно победил брата Тайсона Фьюри

Украинский супертяжеловес Богдан Миронец одержал неожиданную победу над британцем Нэйтаном Горманом, который приходится двоюродным братом чемпиону мира Тайсону Фьюри. Поединок между Миронцом и Горманом проходил в рамках вечера бокса в Болтоне (Великобритания).

Бой продлился все восемь раундов и завершился победой украинского спортсмена судейским решением. Миронец был гораздо активнее во время боя и нанёс большее количество точных ударов.

Напомним, 17 февраля 2024 года британец Тайсон Фьюри встретится с украинцем Александром Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Изначально поединок был запланирован на конец 2023 года, но было принято решение перенести его из-за боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который прошёл в октябре.