Менеджер экс-чемпиона UFC Хилла прокомментировал арест бойца за нападение на брата

Менеджер Брайан Батлер, представляющий интересы бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Джамала Хилла, прокомментировал ситуацию с арестом американского бойца.

«Недавние кликбейтные заголовки о Джамале Хилле были основаны на предполагаемой ссоре между ним и его старшим братом. Джамал непреклонно настаивает на своей невиновности и отрицает ложные обвинения. Мы больше не будем комментировать это, пока правда не выяснится в суде», – написал Батлер в своих социальных сетях.

Напомним, Хилл был помещён в тюрьму округа Кент (Мичиган) рано утром в понедельник и был освобождён в тот же день. Согласно отчёту, государственная прокуратура предъявила ему обвинение по одному пункту в мелком правонарушении с отягчающими обстоятельствами (в домашнем насилии) за предполагаемое нападение на Джеймса Энтони Хилла-младшего.