UFC Fight Night 233: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию

В ночь с 2 на 3 декабря состоится турнир UFC Fight Night 233, в рамках которого пройдёт большое количество ярких противостояний.

В соглавном бою вечера сойдутся Бобби Грин (31-14-1) и Джалин Тёрнер (18-8). А в главном событии вечера встретятся ирано-американский боец Бенеил Дариуш (22-5-1) и представитель Армении Арман Царукян (20-3).

Предварительный кард начнётся в 00:00 мск, бои основного карда — в 3:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 233 с главным боем Бенеил Дариуш – Арман Царукян можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий на турнире UFC Fight Night 233.