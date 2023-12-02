Царукян — Дариуш: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 2 на 3 декабря состоится турнир UFC Fight Night 233, в рамках которого пройдёт большое количество ярких противостояний. Главным событием вечера станет противостояние между армянином Арманом Царукяном (20-3) и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем (22-5-1).

Бои основного карда начнутся в 3:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 233 с главным боем Бенеил Дариуш – Арман Царукян можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий на турнире UFC Fight Night 233.

В общей сложности на счету Царукяна 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Дариуша 28 боёв в ММА, в которых у него 22 победы (пять нокаутом), пять поражений и одна ничья.