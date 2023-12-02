Паркер объяснил, почему победит Уайлдера 23 декабря

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер (33-3, 23 KO) высказался о предстоящем поединке с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO), который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Этот поединок и вправду заставляет меня волноваться. Я никогда не уходил от больших боёв. Я уважаю Уайлдера, но он стоит на моём пути. Я знаю, на что способен, и знаю, что пришёл победить», — приводит слова Паркера издание BoxingScene.

Джозефу Паркеру 31 год. Новозеландец дебютировал как профессионал в 2012 году и в декабре 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира, в бою за титул WBO перебоксировав на тот момент малоизвестного американца Энди Руиса-младшего. После двух защит Паркер лишился пояса в бою с Энтони Джошуа.