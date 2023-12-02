Шавкат Рахмонов провёл тренировку с Майклом Чендлером и Робби Лоулером

Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов провёл тренировку с бывшим чемпионом дивизиона Робби Лоулером и бывшим претендентом на титул в лёгком весе (до 77 кг) Майклом Чендлером.

«Тяжёлая неделя», — написал Рахмонов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Шавката Рахмонова

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. В последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила.

17 декабря на UFC 296 Рахмонов сразится с двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном.