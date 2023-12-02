Царукян — Дариуш: прямой эфир боя начнётся примерно в 5:30 мск

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В ночь с 2 на 3 декабря в Остине (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52. В главном событии российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян (20-3) сразится с четвёртым номером рейтинга американцем Бенеилом Дариушем (22-5-1).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.

Дариуш в июне на UFC 289 проиграл техническим нокаутом бывшему чемпиону дивизиона бразильцу Чарльзу Оливейре.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 233 с главным боем Бенеил Дариуш – Арман Царукян можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Бои основного карда начнутся в 3:00 мск, начало боя Царукян – Дариуш примерно в 5:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.