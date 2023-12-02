Тарасов и Ершов устроили массовую драку после боя на ММА Серии-75

Скандалом завершился поединок Артёма Тарасова и Евгения Ершова, состоявшийся в рамках турнира ММА Серия-75 в Москве. Напомним, Тарасов победил удушающим приёмом в первом раунде.

Несмотря на завершение поединка, бойцы продолжили драку, после чего в клетку ворвались представители обеих команд. Завязалась массовая драка, спортсменов удалось успокоить.

Артёму Тарасову 33 года. В октябре 2023 года на турнире Hardcore Boxing он провёл бой против Артура Кулинского, встреча завершилась вничью.

24-летний Ершов предыдущий бой провёл в ноябре 2023-го на турнире промоушена «Наше Дело», досрочно остановив в первом раунде Кирилла Лапшина.