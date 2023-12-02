Дариуш оценил перспективы Пимблетта в лёгком весе UFC

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о британском проспекте дивизиона Пэдди Пимблетте, готовящимся сразиться с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном на турнире UFC 296 в декабре.

«Когда я только узнал об этом бое, то был удивлён. Если вы задерживаетесь в игре, молодые львы съедают старых. Такова игра. Похоже, Тони не собирается уходить в ближайшее время. И в этом нельзя винить UFC.

Что же касается таланта [Пимблетта]… Посмотрите на меня в начале карьеры, и я близко не находился там, где нахожусь сейчас. Возможно, это произойдёт и с Пэдди. Его развитие может стать экспоненциальным, и однажды он станет чемпионом. Сейчас же я считаю, что ему предстоит большая работа», — приводит слова Дариуша MMA Fighting.